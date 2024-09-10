İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümü coşkusunu sabahın erken saatlerinden itibaren yaşayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, bu heyecanı akşam saatlerinde İzmir Enternasyonal Fuarı'na taşıdı. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son gününde Konak Belediyesi standında ziyaretçilerle buluşan Başkan Mutlu, vatandaşlara Türk Bayrağı armağan etti. Ziyaretçilerle tek tek ilgilenerek fuar süresince standa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mutlu, bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

"Coşkumuzu fuar alanına taşıdık"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 9 Eylül’ün Cumhuriyet tarihinin en önemli günlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “İzmir’in kurtuluşunun 102. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Sabah başlayan ve gün boyu süren etkinliklerin ardından coşkumuzu fuara da taşıyarak, ziyaretçilerimize Türk Bayrağı hediye ettik. Bayraklarımızın balkonlarda, iş yerlerinde ve evlerde dalgalanmasını görmek bizler için büyük bir mutluluk. Fuar süresince standımıza yoğun ilgi gösteren tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda da aynı coşkuyla bir arada olmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.