ABD askerine çuval geçiren TGB üyeleri hakkında "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından cezalandırma talebiyle mütalaa verildi.

ABD askerine çuval geçiren TGB'lilere ceza talebi

İzmir'de, ABD askerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 kişi hakkında açılan davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıkların, "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ne yaşanmıştı?

2 Eylül 2024 tarihinde ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) savaş gemisinin İzmir Limanı'na demirlemesinin ardından Amerikan askerleri Alsancak'ta şehir merkezine indi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan bir grup TGB üyesi, bir askerin başına çuval geçirdi. Olayın görüntüleri kamuoyuna yansırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Sanıkların 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklular ilerleyen günlerde tahliye edildi. İddianamede sanıklara yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından ceza talep edildi.

Duruşmada tanık polisler dinlendi

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Yunus timlerinden görevli polis memurları tanık olarak dinlendi.

Polis memuru F.İ., "Gürültüyü duyunca olay yerine gittik. Askerin başında çuval vardı, yüzünde ve boynunda kızarıklık vardı" ifadelerini kullandı. Diğer polisler askerlerin darbedildiğini görmediklerini belirtti.

Savcı mütalaasını açıkladı

Tanık ifadelerinin ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, TGB üyelerinin "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu. Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.