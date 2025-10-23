AK Parti İzmir İl Başkanlığında, yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Uğur Türkan başkanlığında ilçe başkanları ve grup başkan vekillerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yapıldı. Türkan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim önceliğimiz siyasi hesaplar değil, İzmir’in geleceğidir” dedi.

Yerel yönetim çalışmaları masaya yatırıldı

AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tanıtım ve Medya’dan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Safa Narlı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, ilçe yerel yönetimler başkanları ve ilçe grup başkan vekilleri katıldı.

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki çalışmalar, meclis gündemleri ve parti politikaları değerlendirildi.

“Muhalefet görevimizi milletimizin beklentilerine uygun yürütüyoruz”

AK Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Uğur Türkan, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, yerel yönetim faaliyetlerini titizlikle izlediklerini belirterek şunları söyledi:

“AK Parti olarak İzmir’de bize verilen muhalefet görevini milletimizin beklentilerine ve partimizin hizmet anlayışına uygun biçimde en güçlü şekilde yerine getirmeye devam ediyoruz. Bizim muhalefet anlayışımız sadece eleştirmek değil; denetlemek, yanlışları göstermek ve doğru adımları desteklemektir.”

“Önceliğimiz İzmir’in geleceği”

Türkan, belediye çalışmalarının sürekli denetlendiğini vurgulayarak, “Kamu kaynaklarının etkin, verimli ve adil biçimde kullanılması için denetim ve öneri mekanizmalarını işletiyoruz. Şehrimizin faydasına olacak her girişime katkı sunmaktan asla geri durmuyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz siyasi hesaplar değil, İzmir’in geleceğidir” dedi.

Türkan ayrıca, İl Başkanı Bilal Saygılı liderliğinde tüm AK Partili meclis üyelerinin, “kavganın değil, çözümün tarafı” anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.