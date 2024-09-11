İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 3. Logistech-Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı, Fuar İzmir’de ziyaretçilere kapılarını açtı. Türkiye’nin ve Akdeniz'in en büyük lojistik buluşma noktası olarak öne çıkan fuarda, lojistik sektörünün tüm paydaşları bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir’i Türkiye’nin lojistik merkez üssü yapma hedeflerini vurguladı.

İzmir lojistik merkezi olma yolunda

Fuar İzmir’in A ve B hollerinde düzenlenen Logistech, 13 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek. Fuara katılan firmalar ve ziyaretçiler, lojistik sektörüne dair tüm tedarik ve ihtiyaç zincirini deneyimleme fırsatı buluyor. Bu yıl %50 büyüyen fuarda 20 binin üzerinde aktif ziyaretçi bekleniyor. Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’in, tarihsel olarak Akdeniz ticaretinin merkezlerinden biri olduğunu vurguladı ve Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” projesinde İzmir’in Batı’ya açılan kapı olmasını hedeflediklerini belirtti.

"Türkiye'nin en büyük lojistik fuarı"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, İzmir’in lojistik potansiyelini ve ticaret merkezi olma özelliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Tugay, “İzmir, limanları ve ticari potansiyeliyle Türkiye’nin lojistik merkezi olma yolunda ilerliyor. 1800’lerde Akdeniz ticaretinin %40’ını gerçekleştiren bir kent olarak İzmir, bu geleneği yeniden canlandıracak” dedi.

Lojistik sektörünün büyümesi

Küresel lojistik pazarının 2022’de 10,68 trilyon dolar olduğunu, 2032’de ise bu rakamın 18,23 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini belirten Tugay, İzmir’in 13 limanı ve stratejik konumuyla bu büyümeden büyük pay alacağını söyledi. İzmir’de lojistik sektörünün gelecekte daha da önemli bir rol oynayacağını vurgulayan Tugay, Kemalpaşa’da yapımı süren lojistik merkezinin bu alandaki en önemli yatırımlardan biri olacağını da ifade etti.

Fuarın etkileri ve katılımcılar

Fuar, uluslararası ve ulusal lojistik firmalarını İzmir’de buluşturarak hem İzmir hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. Fuarın ana sponsoru Nemport Liman İşletmeleri, açılış töreninde fuarın önemine dikkat çekti. Fuarda sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen paneller ve etkinlikler, sektördeki son trendleri takip etme ve iş ağını genişletme fırsatı sunuyor.