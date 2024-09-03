Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanmalar, İzmir’de de yatırımcıların gündeminde. İzmir Kuyumcular Odası tarafından açıklanan güncel fiyatlara göre, altının gram fiyatı 2700 TL seviyelerinde. Özellikle 22 ayar altın, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor.

22 ayar altın fiyatları

İzmir Kuyumcular Odası’nın tavsiye ettiği fiyatlara göre, 22 ayar altının satış fiyatı 2700 TL olarak belirlendi. Bu durum, altına yatırım yapmak isteyenler için önemli bir gösterge niteliğinde. 22 ayar altın, genellikle yatırım ve hediye amaçlı tercih edilmekte olup, uzun vadede kazanç sağlamayı hedefleyenler tarafından tercih ediliyor.

Gram altın ve Has altın fiyatlarında artış

Gram altının fiyatı da 2700 TL olarak duyuruldu. Bunun yanı sıra, has altın fiyatı ise 2788.11 TL seviyesinde yer alıyor. Gram altın, daha küçük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir seçenek olarak öne çıkıyor. Son dönemde gram altın fiyatlarında yaşanan artış, küçük yatırımcıların ilgisini çekmiş durumda.

Çeyrek, yarım ve ziynet altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları da İzmir’de güncellendi. Yeni çeyrek altın 4740 TL’den satılırken, eski çeyrek altın 4730 TL seviyesinde işlem görüyor. Yarım altın fiyatları ise 9480 TL (yeni) ve 9460 TL (eski) olarak açıklandı. Ziynet altının fiyatı ise yeni olarak 18960 TL, eski olarak 18920 TL seviyelerinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını yatırımcının gözdesi

Cumhuriyet altını da 19160 TL’den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını, uzun vadeli yatırım düşünenler için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. Altının güvenli liman olarak görülmesi, özellikle bu tür büyük değerli altınlara olan ilgiyi artırıyor.