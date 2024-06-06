Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden 18, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmaktan 157, yoklama kaçağı 415 kişiye de işlem yapıldı.

Denetim lerde 24 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 411,75 gram narkotik madde, 4 bin 71 uyuşturucu hap, 735 cinsel içerikli hap, hacizli araç, 5 şasi numarası kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet ele geçirildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.