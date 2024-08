İzmir'de Aydın Erten’in Anısına Vakıf Kuruluyor

Gültepe’nin efsane başkanı Aydın Erten, vefatının 24. yılında mezarı başında yapılan törenle anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun katıldığı törende, Erten’in anısını yaşatmak için Aydın Erten Vakfı kurulacağı duyuruldu.

Anma töreninde duygusal anlar

İzmir’in Gültepe Mahallesi’nin unutulmaz Belediye Başkanı Aydın Erten, ölümünün 24. yılında Konak Belediyesi’nin, İzmir 68’liler Platformu ve Konak Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni, Erten’in mezarı başında gerçekleşti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaş da katıldı.

“Aydın Erten'in anısı kalplerimizde yaşayacak”

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Aydın Erten’in anısının yılın her günü yaşatılması gerektiğini vurguladı. Tugay, “Erten, sadece bir gün değil, hayatımızın her anında hatırlanmalı. Onun mirası, halkın gönlünde her zaman yaşayacak” dedi.

Aydın Erten Vakfı kuruluyor

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuşmasında Aydın Erten’in toplumsal hizmet anlayışına dikkat çekti. Mutlu, “Aydın Erten’in anısını yaşatmak ve toplumcu belediyeciliği sürdürmek amacıyla Aydın Erten Vakfı’nı kurmak için çalışmalarımıza başladık. Onun hizmet anlayışını örnek alarak, halk için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Erten’in sosyalist kimliği ve toplumsal etkisi

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Erten’in halka sunduğu arsalardan birinde büyüdüğünü ve onun mirasını yaşatmayı amaçladığını belirtti. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ise tüm belediye başkanlarının Aydın Erten’i örnek alması gerektiğini söyledi. CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir ve diğer konuşmacılar da Erten’in devrimci ruhunun ve halk mücadelesinin gençler için bir ışık olduğunu ifade etti.

İzmir 68’liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, Aydın Erten’in sosyalist kimliği ve halk belediyeciliği konusundaki katkılarına vurgu yaptı. Erten’in, halkla iç içe, halkın emrinde olan bir yönetici olarak örnek teşkil ettiğini belirtti.