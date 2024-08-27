Olay bu sabah saat 08:30 sıralarında Bornova Merkez Mahallesi’ne bağlı dağlık alanda meydana geldi. İnşaat işçisi Vesim Şimşek (45), eşi Naciye Şimşek’in 3 ay önce boşanma kararı almasının ardından bunalıma girdi. Şimşek, sabah saatlerinde çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (14) ve Hira Nur’u (11) alarak, "Sizi annenize götüreceğim" diyerek evden çıkıp, yakınlarındaki dağlık alana götürdü.

Çocuklarını öldürdükten sonra intihar girişimi

Burada tabancasını çıkaran Vesim Şimşek, çocuklarına ateş etmeye başladı. 2 yaşındaki Ceylin, 4 yaşındaki Cemre ve 14 yaşındaki Nira, vücutlarına isabet eden mermilerle hayatını kaybetti. Yaralı olarak kaçmaya çalışan 11 yaşındaki Hira Nur, son anda babasının elinden kurtularak yardım çağırmayı başardı. Olayın ardından Vesim Şimşek, kendisine de ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Mahallelinin tepkisi

Olayı şok içinde öğrenen mahalle sakinlerinden Mustafa Karataş, "Biz evde yatıyorduk ve Vesim’in çocuklarını vurduğunu söylediler. Ben de kalktım ve bu noktaya geldim ve vahşeti gözümüzle gördük. 11 yaşındaki çocuğun da nabzı atıyordu. Yetkililere bildirdik, kurtarılması için çok uğraştık, helikopter ambulans talep ettik. Bir vahşet yaşandı resmen. Şimdi savcı geldi inceleme yapıyor. Ağır yaralı olan çocuğumuzun da entübe olduğunu öğrendik maalesef" dedi.

Yaralı çocuğun sağlık durumu kötü

Hira Nur’un durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. Olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemelerde 3 çocuğun cesedini bulurken, Vesim Şimşek ve Hira Nur’un yaralı olduğunu tespit edilmişti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hira Nur’un sağlık durumunun kötü olduğu öğrenildi.