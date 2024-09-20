İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, 55 bin 104 uyuşturucu nitelikli hap ve 315 gram uyuşturucu ot ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı.

Operasyonun detayları

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda, belirtilen adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, gerçekleştirdikleri baskında büyük miktarda uyuşturucu madde ile karşılaştı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında, tam 55 bin 104 hap ve 315 gram uyuşturucu ot bulunurken, olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.