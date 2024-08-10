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İzmir'de yarın (11 Ağustos) beklenen fırtına nedeniyle Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenecek seferler iptal edildi.

İZDENİZ'in sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunlar yer alıyor:

"Sayın yolcularımız, 11 Ağustos 2024 Pazar günü (yarın) beklenen (NNE) kuzey/ kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgarlar nedeniyle yaz seferleri programı kapsamında Güzelbahçe, Foça, Mordoğan, Urla iskelelerine düzenlenen seferler yapılamayacaktır.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Izdeniz-4

Kaynak: HABER MERKEZİ