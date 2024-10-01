Son olarak, motorin fiyatlarına 90 kuruşluk zam yapılmıştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları nasıl?

Brent petrol fiyatlarındaki belirsizlik, benzin ve motorin fiyatlarında ani değişiklikler yaratıyor. Döviz kuru ve vergilere gelen artışlar, akaryakıt fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine neden oluyor. 1 Ekim 2024 itibariyle Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu sizin için derledik.

İzmir fiyatları

Benzin : 43.59 TL

: 43.59 TL Motorin : 43.65 TL

: 43.65 TL LPG: 25.04 TL

İstanbul Avrupa yakası fiyatları

Benzin : 42.77 TL

: 42.77 TL Motorin : 42.67 TL

: 42.67 TL LPG: 25.13 TL

İstanbul Anadolu yakası fiyatları

Benzin : 42.65 TL

: 42.65 TL Motorin : 42.60 TL

: 42.60 TL LPG: 24.59 TL

Ankara fiyatları

Benzin : 43.14 TL

: 43.14 TL Motorin : 43.13 TL

: 43.13 TL LPG: 25.14 TL

Petrol ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisi

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, özellikle benzin ve motorin fiyatlarının sürekli olarak güncellenmesine neden oluyor. Ülke genelinde yapılan zamlar tüketiciler üzerinde ek yük yaratırken, fiyatların ne zaman düşeceği ise belirsizliğini koruyor. Son yapılan motorin zammıyla fiyatların yeniden artması, sürücülerin ceplerini zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.