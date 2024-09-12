Araç sahiplerini sevindiren bu gelişmeyle, 12 Eylül 2024 itibarıyla İzmir, İstanbul ve Ankara’da güncel akaryakıt fiyatları açıklandı.

Motorin ve benzin fiyatlarında indirim

Küresel piyasalarda yaşanan resesyon endişeleri Brent petrol fiyatlarını sert bir şekilde aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı 70 doların altına düşerken, bu gelişme Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına olumlu yansıdı. Özellikle motorin fiyatlarında 1,50 TL'lik indirim yapıldı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

İzmir : TMMM Başkanı: "12 Eylül darbesinin anayasasını tarihin çöplüğüne atmalıyız" Mazot fiyatı : 42,33 TL Benzin fiyatı : 42,69 TL

İstanbul : Mazot fiyatı : 41,74 TL Benzin fiyatı : 41,55 TL

Ankara : Mazot fiyatı : 42,17 TL Benzin fiyatı : 41,88 TL



Brent petrol üzerindeki etkiler

Brent petrolün fiyatlarındaki düşüşün ana sebeplerinden biri, OPEC’in 2024 ve 2025 yıllarına dair talep beklentilerini düşürmesi oldu. Ayrıca, ABD’de yaşanan şiddetli fırtınalar nedeniyle petrol üretiminde yaşanan aksamalar, fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalara yol açtı.

İndirim beklentisi devam ediyor

Brent petrol fiyatları 69,5 dolara kadar gerileyerek son üç yılın en düşük seviyesini test etti. Uzmanlar, küresel petrol piyasalarındaki belirsizlikler nedeniyle mazot ve benzin fiyatlarında yeni indirimlerin de gelebileceğini belirtiyor.