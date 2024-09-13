Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle art arda gelen ÖTV zamlarıyla birlikte benzin ve motorin fiyatları son aylarda önemli oranda yükseldi. 13 Eylül 2024 itibarıyla İzmir, İstanbul ve Ankara'daki benzin ve motorin fiyatları da bu gelişmelere paralel olarak şekillendi.

Benzin Fiyatı: 42,31 TL

42,31 TL Motorin Fiyatı: 42,66 TL

42,66 TL LPG Fiyatı: 24,91 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin Fiyatı: 41,53 TL

41,53 TL Motorin Fiyatı: 41,74 TL

41,74 TL LPG Fiyatı: 25,15 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin Fiyatı: 41,41 TL

41,41 TL Motorin Fiyatı: 41,66 TL

41,66 TL LPG Fiyatı: 24,61 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin Fiyatı: 41,86 TL

41,86 TL Motorin Fiyatı: 42,15 TL

42,15 TL LPG Fiyatı: 25,16 TL

Akaryakıt fiyatlarını ne etkiliyor?

Son dönemde döviz kurundaki dalgalanmalar ve global petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle artan vergi yükü (ÖTV) ile birlikte tüketiciler benzin ve motorin fiyatlarında sürekli artışlarla karşılaşıyor. Ayrıca, küresel ekonomik faktörler ve arz-talep dengesi de fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.