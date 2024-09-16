16 Eylül 2024 itibarıyla İzmir, İstanbul ve Ankara'daki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını sizler için derledik.

İzmir’deki akaryakıt fiyatları, diğer büyük şehirlere göre biraz daha yüksek. Benzin fiyatları 42 TL seviyesini aşarken, motorin fiyatlarında da benzer bir artış söz konusu.

Benzin: 42,32 TL

42,32 TL Motorin: 42,66 TL

42,66 TL LPG: 24,91 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara’da ise benzin ve motorin fiyatları İstanbul’a göre biraz daha yüksek seyrediyor. Özellikle son dönemde döviz kurlarındaki artışın etkisiyle motorin ve LPG fiyatlarında da artışlar gözleniyor.

Benzin: 41,87 TL

41,87 TL Motorin: 42,15 TL

42,15 TL LPG: 25,16 TL

İstanbul akaryakıt fiyatları

İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasındaki fiyatlar hafif farklılık gösteriyor. Global petrol piyasalarındaki hareketlilik ve yerel vergi artışları, fiyatların sürekli değişmesine neden oluyor.

İstanbul Avrupa Yakası: Ticaret Bakanlığından işletmelere 'fahiş fiyat' cezası Benzin: 41,54 TL Motorin: 41,74 TL LPG: 25,15 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 41,42 TL Motorin: 41,66 TL LPG: 24,61 TL



Akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin nedenleri

Akaryakıt fiyatları, Türkiye’de döviz kuru hareketleri ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Özellikle Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, benzin ve motorin fiyatlarına direkt olarak yansıyor. Döviz kuru yükseldiğinde akaryakıt fiyatlarında da artışlar kaçınılmaz oluyor. Son dönemde art arda gelen zamlar, global piyasalardaki dalgalanma ve yerel vergi düzenlemeleri nedeniyle Türkiye'deki tüketiciyi zorlamaya devam ediyor.