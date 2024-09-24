Akaryakıt fiyatları döviz kurları ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte değişmeye devam ediyor. 24 Eylül 2024 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına zam geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en güncel akaryakıt fiyatları detaylı olarak haberimizde yer alıyor.

24 Eylül 2024 güncel akaryakıt fiyatları

Türkiye genelindeki benzin, motorin ve LPG fiyatları farklı şehirlerde değişiklik göstermektedir. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları:

İzmir:

Benzin: 43.54 TL

43.54 TL Motorin: 42.71 TL

42.71 TL LPG: 25.04 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 42.72 TL

42.72 TL Motorin: 41.74 TL

41.74 TL LPG: 25.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 42.60 TL

42.60 TL Motorin: 41.67 TL

41.67 TL LPG: 24.59 TL

Ankara:

Benzin: 43.09 TL

43.09 TL Motorin: 42.19 TL

42.19 TL LPG: 25.14 TL

Brent petrol ve döviz etkisi

Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimler, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak güncellenmektedir. Son zamlardan sonra akaryakıt fiyatları hem bireysel tüketiciler hem de ticari taşımacılık yapanlar için önemli bir maliyet unsuru haline geldi.

Akaryakıttaki zamlar ve aylık performans

Benzine yapılan son 1,20 TL'lik zam, motorin ve LPG fiyatlarının da yükselmesine yol açtı. Bu artışlar, özellikle taşıma maliyetlerini etkileyerek geniş bir yelpazede ürün fiyatlarına da yansıyor.