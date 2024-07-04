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Şüpheliler, beyaz eşyaları alıp tamir ettiklerini söyleyip geri getirmeyerek mağdur etmişlerdi. Operasyonun ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. E.S.İ, Ö.C.E. ve M.A.İ. tutuklanırken, B.Y. adlı şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini yetkili servis olarak tanıtan ve vatandaşları beyaz eşya larını tamir ettikleri bahanesiyle dolandıran şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 2023 ve 2024 yılları arasında 11 vatandaşı toplam 55 bin 750 TL dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

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