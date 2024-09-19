İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan 6 yaşındaki Baran Levent’in annesi Özge Levent, yaşanan olay sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Oğlunun başından ve kulağından yaralanarak hastaneye kaldırıldığını belirten anne, "Bu olay yalan değil, oğlum her gün yaşadığı korkuyla mücadele ediyor" diyerek hayvanseverlerin kendilerine yönelik olumsuz yorumlarından şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Olayın detayları

Olay, 13 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Yurdoğlu Mahallesi 3946 sokakta meydana geldi. İlkokul 1. sınıf öğrencisi olan Baran Levent, okuldan eve dönerken sokakta gördüğü bir köpeği sevmek istedi. Başını okşadığı sırada köpek aniden saldırarak küçük çocuğu başından ve kulağından ısırdı. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş, çocuğu köpeğin saldırısından kurtardı. Baran Levent, kulağındaki 1 santimetrelik yırtık ve kafasına atılan 4 dikiş ile hastaneye kaldırıldı. Küçük Baran’ın tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Baran'ın köpeği sevmeye çalışırken saldırıya uğradığı ve çevredeki bir vatandaşın araya girerek çocuğu kurtardığı görülüyor.

Anne Özge Levent: "Oğlumun boynuna gelseydi belki hayatta olmayacaktı"

Oğlunun yaşadığı korku dolu anları anlatan anne Özge Levent, "Oğlum okul çıkışı oyuncak aldıktan sonra sokağa girdi. Köpeği severken saldırıya uğradı. Kulağında yırtık ve kafasında derin yaralar oluştu. Dikiş atıldı ama çok daha kötü olabilirdi. Eğer köpek kafasına değil de boynuna saldırmış olsaydı belki oğlum şu an hayatta olmayacaktı" diyerek olaya tepki gösterdi.

Levent, olayın sadece kendi ailesini değil, diğer çocukları da tehdit ettiğini vurgulayarak, "Okulun önü sokak köpekleriyle dolu ve çocuklar köpekleri sevdiği için tehlike altında. Yetkililerden sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın" dedi.

Sosyal medyada gelen tepkilere sert yanıt

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından bazı hayvanseverlerin olumsuz yorumlarına maruz kalan Özge Levent, tepkisini dile getirerek, "Oğluma yönelik bu kadar kötü yorum yapılmasını kabul edemem. 'Daha beter olsun' diyenler bile var. Bu olay gerçek, görüntüler ortada. Yorum yapanlardan şikayetçiyim. Oğlum her gün kafasındaki dikişleri soruyor ve hala kafasından kan akıyor. Bu kadar büyük bir travmanın ardından böyle tepkilerle karşılaşmak bizi çok üzüyor" dedi.

Küçük Baran: "Hayvanları seviyorum ama artık korkuyorum"

Olaydan sonra psikolojik olarak da etkilenen Baran Levent, hayvanları sevmeye devam ettiğini ancak artık köpeklerden korktuğunu söyledi. Küçük çocuk, "Hayvanları çok seviyordum ama artık köpeklerden korkuyorum" diye konuştu.