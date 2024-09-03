Denetim sonuçları

İzmir'de polis ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla yoğun bir denetim dönemi geçirdi. Çeşitli ihlallere yönelik yapılan kontrollerde, hız limitlerini aşan, alkollü araç kullanan ve belgeleri eksik olan sürücüler başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edildi.

İhlaller ve cezalar

* 2132 sürücüye kask kullanmamaktan,

* 432 sürücüye alkollü araç kullanmaktan,

* 5572 sürücüye hız aşımından,

* 685 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden,

* 954 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

* 2160 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan,

Toplamda 8398 diğer maddelerden olmak üzere toplamda 20.333 trafik idari para cezası uygulandı. Bu toplu denetimlerin, İzmir'de trafik yoğunluğunun artırılması ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla sürdürüleceği belirtildi.