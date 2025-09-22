Konak Atatürk Meydanı’nda buluşan yaklaşık 200 bisiklet tutkunu, 7,5 kilometrelik parkuru tamamlayarak İnciraltı Kent Ormanı’na ulaştı.

Her yıl 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl “Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla öne çıktı. Etkinliklerde, gelir, konum, cinsiyet veya engel fark etmeksizin herkes için güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım vurgusu yapıldı. İzmir’de hafta boyunca “Okula Pedallıyoruz” ve “İşe Bisikletle Git” etkinlikleri de düzenlendi.

Meydanda yapılan ısınma hareketlerinin ardından başlayan sürüşte katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Haydar Aliyev Bulvarı üzerinden ilerleyerek İnciraltı’na ulaştı. BİSİM bisikletlerinin de kullanıldığı etkinlikte her yaştan İzmirli pedalları çevirdi. Final noktası olan Kent Ormanı’nda DJ performansı ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Eşpedal Derneği üyeleri de etkinlikte dikkat çekti. Tandem bisikletle katılan Nurçin Altun, “Gören arkadaşımız pedalı çevirirken görmeyen arkadaşına yolu tarif ediyor. Bu sayede birlikte keyif alıyoruz. Etkinlikler hem farkındalık hem de sosyalleşme açısından önemli” dedi. Görme engelli katılımcı Serkan Samancılar ise “Hareket bir yaşam biçimi olmalı, sadece bu hafta değil her zaman” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri de sosyal medya üzerinden ulaştıkları yetkililer sayesinde bisiklet desteği aldı. Katılımcılardan Nazlı Yaren Afacan, “Şehre yeni geldik, bisikletimiz yoktu. Bize bisiklet sağlandı. İlk kez BİSİM deneyimleyeceğiz” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Katılımcılardan Kaan Şentürk, İzmir’in bisiklet dostu yapısına dikkat çekerek, “Böyle bir etkinlikte yer almak harika. Bisiklet yollarımız var ve şehrin güzelliklerini pedallayarak görmek ayrı bir keyif” ifadelerini kullandı.

14 yaşındaki Hanife Belinay Öz ise Efes Selçuk Bisikletliler Derneği adına etkinliğe katıldığını belirterek, “Avrupa Hareketlilik Haftası’na destek olmak ve farkındalık yaratmak için buradayız. Atmosfer çok güzel” dedi.