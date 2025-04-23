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Uygulama kapsamında ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay hatlarının yanı sıra ilçe taşımacılığını üstlenen İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN hattı da ücretsiz olarak çalıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz hizmet verdi. Karar, Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/5 sayılı kararı doğrultusunda uygulandı.

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