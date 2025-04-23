İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ücretsiz hizmet verdi. Karar, Cumhurbaşkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan 2024/5 sayılı kararı doğrultusunda uygulandı.
Ücretsiz ulaşım hizmetinden kimler yararlandı?
Uygulama kapsamında ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay hatlarının yanı sıra ilçe taşımacılığını üstlenen İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir Belediyesi-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN hattı da ücretsiz olarak çalıştı.
Kaynak: Bülten