İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz ay iki iş yerini kurşunlayan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Olayın failleri ve yardım edenler adli süreçte önemli bir gelişme yaşadı.

Kurşunlama olayının detayları

A.K. adlı şüpheli, medikal dükkanı ve eczaneyi dört gün arayla kurşunladı. İlgili iş yerlerinin güvenlik kameraları, A.K.’nin suçunu belgeledi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ve SAM Büro Amirliği tarafından yürütülen titiz çalışma sonucunda, A.K.’nin yanı sıra Y.K. ve Ö.M. isimli şahısların da olaya yardım ettiği belirlendi.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Güvenlik güçleri, A.K., Y.K. ve Ö.M.’yi iz sürerek kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde, şüpheli A.K.’nin olayda kullandığı ruhsatsız tabancanın Buca ilçesindeki iş yerinde ele geçirildiği bildirildi.

3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., mahkeme tarafından tutuklandı. Y.K. ve Ö.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.