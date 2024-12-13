İzmir'de Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği Masaya Yatırıldı

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu ve Dünya Dağ Günü Farkındalık Toplantısı çerçevesinde gerçekleşen panelde, afet-risk yönetimi ve dağlık alanların sürdürülebilirliği temalı konuşmalar yapıldı. Panelde, akademisyenler ve sektör temsilcileri önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kadınların afet yönetimindeki gücü vurgulandı

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, afet öncesi ve sonrası süreçlerde kadınların bilgiye ve kaynaklara erişiminin artırılmasının toplumsal dayanıklılık için kritik olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Kadınların güçlendirilmesi, toplumsal dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır.” Celep, afetlere karşı yenilikçi çözümler geliştirmenin ve adaptasyon stratejileri oluşturmanın sürdürülebilir bir gelecek için elzem olduğunu belirtti.

Bilimsel ve sektörel perspektifler sunuldu

Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, dağlık alanların jeolojik ve ekolojik farklılıklarına dikkat çekerek şunları ifade etti: “Her dağlık alan özgün koşullara sahiptir. Risk azaltma ve arazi kullanım modelleri, bu koşullara uygun ve katılımcı yaklaşımlarla geliştirilmelidir.” Dr. Öğr. Üyesi Sevda Demiröz Yıldırım ise çevre yönetimi ve afet yönetiminin entegre bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak, çevresel risklerin afet sonrası etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalara dikkat çekti.

Doğa turizminin sürdürülebilir geleceği

Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Orhan Kozan, dağlık alanların turizm açısından sunduğu fırsatları değerlendirdi. Türkiye’nin zengin topografyasına atıfta bulunarak şunları söyledi: “Doğa yürüyüşü rotaları ve endemik türlere ev sahipliği yapan dağlık bölgeler, sürdürülebilir turizm için büyük potansiyel taşımaktadır.”