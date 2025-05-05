WhyNot Night etkinliği 6 Mayıs 2025 Salı gecesi saat 21:00'de Dungeon Performance Hall sahnesinde katılımcılarla buluşacak. Detaylar haberimizde.

WhyNot Night etkinliği 6 Mayıs'ta Dungeon Performance Hall'da

İzmir'in öne çıkan eğlence mekânlarından Dungeon Performance Hall, 6 Mayıs 2025 Salı günü dikkat çeken bir geceye ev sahipliği yapıyor. WhyNot Night adıyla düzenlenen etkinlikte müzik, dans ve sahne performansları gece boyunca sürecek.

Katılımcılar, elektronik müzik ritimlerinin eşlik ettiği interaktif bir geceye tanıklık edecek. Etkinliğin başlama saati ise 21:00 olarak açıklandı.

Bilgi Türü Detay Etkinlik WhyNot Night Tarih 6 Mayıs 2025 Salı Saat 21:00 Yer Dungeon Performance Hall - İzmir Konsept Gece eğlencesi / Müzik / Dans / Performans Katılım 18 yaş ve üzeri

WhyNot Night etkinliği, elektronik müzik DJ performansları ve sahne şovlarıyla geç saatlere kadar sürecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için biletler, çevrim içi satış platformlarında ve kapı girişinde temin edilebilecek.

Bilet Satış Noktaları:

Etkinlikle ilgili uyarılar

Etkinliğe girişlerde kimlik kontrolü yapılacaktır.

Girişler 20:30 itibarıyla başlayacaktır.

Etkinlik alanı kapasitesi sınırlıdır.

Kamera, kayıt cihazı ve profesyonel çekim ekipmanları alana alınmayacaktır.

Etkinlik 18 yaş altı katılımcılara kapalıdır.

EtkinlikDungeon Performance Hall'de olacak

İzmir'in Alsancak'taki Dungeon Performance Hall, alternatif müzik sahnesi ve dinamik etkinlik takvimiyle tanınıyor. Konserler, DJ setleri ve performans geceleriyle şehrin gece hayatında önemli bir yere sahip.