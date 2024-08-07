İzmir’in Çiğli ilçesinde, eski eşine dehşeti yaşatan Ferhat Bingöl'ün (41) akıl sağlığının yerinde olduğu raporlandı. Olay, 19 Haziran sabahı saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İki çocuk annesi Aysel Aydemir, işe gitmek üzere evden çıktığı sırada, beş yıl önce boşandığı ve koruma kararı aldırdığı Ferhat Bingöl’ün silahlı saldırısına uğradı. Bingöl, önce pompalı tüfekle ateş açmaya çalıştı, ancak tüfek tutukluk yapınca tabancasını çıkararak Aydemir'i bacaklarından vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Saldırının ardından

Yaralanan Aydemir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Bingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Aysel Aydemir ise taburcu edildi. Savcı, Ferhat Bingöl hakkında “boşandığı eşe karşı kasten yaralama”, “silahla tehdit” ve “6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Davanın iddianamesi, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın gelişmeleri

Aysel Aydemir’in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini talep etti. Bu talep kabul edilerek dosya, 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın altıncı duruşmasında, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelen raporda, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Ancak raporun sadece “kasten yaralama” suçu için değerlendirme içerdiği, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu için bir değerlendirme yapılmadığı ifade edildi.

Mahkemeden yeni karar

Mahkeme başkanı, eksikliklerin giderilmesi için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden “kasten öldürmeye teşebbüs” suçu için ek rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, raporun temin edilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.