İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası depremlere karşı direnci artırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Türkiye’nin en geniş çaplı deprem araştırmaları ve risk azaltma projeleri kapsamında, kent genelinde açılan 90 hendekten alınan 140’tan fazla örnek laboratuvarda inceleniyor. Bu çalışmalar, eski depremlerin izlerini araştırarak olası depremler hakkında bilimsel veriler elde etmeyi amaçlıyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yeni hendekler üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

Deniz ve kara fayları üzerinde derinlemesine inceleme

Deprem riski sadece kara ile sınırlı değil. İzmir’in 100 kilometre yarıçapındaki diri faylar, MTA tarafından haritalandı ve bu bölgelerde açılan paleosismolojik hendeklerle eski depremlerin izleri araştırılıyor. Ayrıca, ODTÜ Deniz Paleosismolojisi Araştırma ekibi tarafından deniz tabanından alınan karot örnekleri, tsunamilerin ve denizaltı faylarının da risk oluşturabileceğini gösteriyor. Bu çalışmalarla birlikte, olası tsunami risk haritaları da oluşturulacak.

2 bin hektarlık alanda zemin araştırması

Zemin çalışmaları, Bornova’dan Karşıyaka’ya doğru genişleyerek sürüyor. Bornova’da tamamlanan çalışmaların ardından Karşıyaka’da da 2 bin hektarlık alanda mikrobölgeleme çalışmaları başlayacak. Bu araştırmalar, zemin indeks özelliklerinin belirlenmesi ve olası tsunami tehlikelerini saptamak için büyük önem taşıyor. Karşıyaka’nın ardından Bayraklı, Konak ve Narlıdere ilçelerinde de benzer çalışmalar yapılacak.

Binlerce yapının envanteri çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı envanteri çalışmaları ile binaların deprem etkisindeki davranışlarını inceliyor. Bornova’da yapılan mikrobölgeleme çalışmaları sonucunda, 94 bin 773 yapının envanteri çıkarıldı. Karşıyaka’da ise yıl sonuna kadar 22 bin 554 yapının envanterinin tamamlanması hedefleniyor. Bu veriler, İzmir’e özgü kentsel iyileştirme ve dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesine olanak sağlayacak.

İzmir Deprem Master Planı Çalıştayı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 10-11 Eylül tarihlerinde Gaziemir Fuar İzmir’de "İzmir Deprem Master Planı Çalıştayı" düzenleyecek. Çalıştay, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve bilim insanlarını bir araya getirerek, şehrin deprem riskine karşı alınacak önlemleri masaya yatıracak. İki gün sürecek olan çalıştaydan çıkacak rapor, daha sonra kamuoyuyla paylaşılacak.