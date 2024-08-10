İzmir, aktif fay hatları üzerinde yer alması ve büyük bir kısmı eski olan yapı stoğu nedeniyle ciddi bir deprem riski taşıyor. Kaçak, gecekondu ve imar affıyla kayıt altına alınan yapılar, kentin yaklaşık yüzde 40'ını oluştururken, ruhsatlı yapıların büyük bölümünde de ciddi sorunlar bulunuyor. Uzmanlar, İzmir'deki kentsel dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgularken, mevcut durumun olası bir depremde büyük yıkım yaratabileceğine dikkat çekiyor.

İzmir'deki deprem tehlikesi

İzmir'deki ruhsatlı yapıların yalnızca yüzde 10'u güncel mevzuata uygun olarak inşa edilmiş durumda. Geri kalan yapıların büyük bir kısmı, eski mevzuatlara göre yapılmış ve bu durum, olası bir depremde ciddi bir risk oluşturuyor. Uzmanlar, kentin genelindeki yapıların yenilenmesi gerektiğini ve özellikle kaçak yapıların büyük bir tehlike arz ettiğini belirtiyor.

Kenan Kalı: Sürdürülebilir bir konut sistemi planlanmalı

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı, Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini ve bu doğrultuda sağlam, uzun ömürlü ve yenilenebilir konutlar inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Betonarme yerine çelik konstrüksiyon yapıların tercih edilmesi gerektiğini belirten Kalı, "Türkiye'nin tamamı deprem bölgesi üzerinde ve bina stoğumuz eski. İnşaat sektöründe yeni bir strateji belirlenmeli ve daha sürdürülebilir bir konut sistemi planlanmalı" dedi.

Batuhan Tozburun: Kentsel dönüşümde hızlı adımlar atılmalı

Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 70'inin deprem yönetmeliğine uygun olmadığını belirtti. Ada bazlı kentsel dönüşüm projelerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Tozburun, "Özellikle Bayraklı, Konak, Alsancak gibi bölgelerde zeminde sıvılaşma yaşanabilir ve bu durum can ve mal kayıplarını artırabilir" uyarısında bulundu.

Barış Öncü: Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız

Sirius Yapı A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, İzmir'de kentsel dönüşümün gerekliliğine dikkat çekerek, bina sağlamlığının ve depreme dayanıklılığın öncelikli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Öncü, "Sirius Florida projemizde zemin etüdümüzü yeniden çıkartarak mevcut statik inşaat değerlerimizi güncelledik ve daha sağlam binalar yapıyoruz" dedi.

Mehmet Altunhan: Kentsel Dönüşüm Alanında Yapılacak Çok İş Var

Turkmall Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, İzmir'deki yapı stoğunun yaşlı olması nedeniyle dönüşüme büyük ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İzmir'de özel sektör eliyle gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinin önemine değinen Altunhan, "İzmir'in yüzde 80 oranında dönüşmesi gerekiyor. Özellikle kent merkezinde sağlıksız konut stoğu dikkat çekiyor" diye konuştu.