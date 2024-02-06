Depremde yaşamını yitirenler için camilerde dualar edildi. Bilal Saygılı Camii'nde sabah namazı kılan İzmir Valisi Süleyman Elban, namaz öncesi basın mensuplarına açıklamada bulundu. Vali Elban, "Evet bugün bir yıl geçti asrın felaketinin üzerinden, bugün tüm Türkiye'de İzmir'de olduğu gibi sabah namazı öncesi Kur'anlar, günlerce okunan hatimler var. Onların bugün duaları yapılacak. Hep beraber sabah namazını eda edeceğiz ve kaybettiğimiz canlarımız için dua edeceğiz inşallah. Onun için bugün buradayız" dedi.

BEN DE DEPREMZEDEYİM

Öte yandan, deprem zamanında Adana'da görev yaptığını belirten Vali Elban, "Biliyorsunuz geçen yıl bugün 04.17’de ve 13.27’de yaşanan depremlerde de ben de Adana'daydım. Ben de depremzedeyim. Çok zor bir dönemdi ve hakikaten asrın felaketiydi. Bir anda 11 şehrin yıkılması, orada büyük bir afetin yaşanması. Çok büyük bir sıkıntıydı o dönemde, ama o dönemde ben iki şeyi müşahede ettim. Çünkü biliyorsunuz bütün gidiş gelişler, bütün lojistik, bütün yardımlar Adana üzerinden yapılmıştı. O zaman şunu müşahede ettim. Böyle büyük bir devlet yok. Yine şunu müşahede ettim ki böyle büyük bir millet yok. Çünkü orada devletin ve milletin neler yaptığını, nasıl bir fedakarlıkta bulunduğunu, nasıl bir yardım kampanyası yürüttüğünü bütün insanımızın hem varlığıyla hem maddi ve mani imkanlarıyla oraya aktığını ve her türlü imkanlarını oraya aktığını gördüm. Devletimizin her şeyi oradaydı. Dolayısıyla büyük bir kardeşlik, büyük bir dayanışma da örneğiyle yaralar büyük ölçüde sağılmaya başlandı. İnşallah birkaç yıl içerisinde de hiç deprem olmamış gibi tüm eksiklikler, tüm ihtiyaçlar giderilir diye düşünüyoruz. Ben bir daha böyle bir afet yaşanmamasını yüce Rabbi’mden temenni ediyorum. Bütün hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Orada yaralanmış olan, hayatta kalan, yaralı olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu.