İzmir, teknoloji ve dijital inovasyon alanında öncü olmaya devam ediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek Digital Week etkinliği, dijitalleşmenin iş dünyasına, kamuya ve topluma etkilerini tartışmak amacıyla 18-19 Ekim tarihlerinde İstinyePark İzmir’de gerçekleştirilecek. Etkinlik, teknoloji ve dijital dönüşüm trendlerini keşfetmek isteyen herkes için önemli bir buluşma noktası olacak.

Bilgi ve deneyim paylaşımının merkezi

Digital Week İzmir, yerel ve uluslararası düzeydeki uzmanlar, girişimciler, akademisyenler ve kamu temsilcilerini bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik edecek. Etkinlik, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Bölge Müdürlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi destekleyen kurumların katkılarıyla gerçekleşecek. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi akademik kurumlar da etkinliğe katkıda bulunacak.

Yapay zeka ve daha fazlası: Digital Hall’de neler var?

Digital Hall’de yapay zekadan hikaye anlatıcılığına, ekonomiden dijital dünyanın geleceğine kadar birçok ilham verici konu ele alınacak. Esenworks Academy tarafından sunulan eğitimlerle, farklı sektörlerden ve yaş gruplarından katılımcılar uzmanlarla bir araya gelecek.

9 Eylül'ün ruhunu yaşatan etkinlik

Digital Week İzmir, İzmir’in Kurtuluşu’nun 102. yıldönümünü anlamlı bir şekilde taçlandıracak. Dijital Reklamcılar Derneği (DRD) Başkanı Alican Esen’in öncülüğünde gerçekleşecek olan bu etkinlik, İzmir'in özgürlük mücadelesinin modern teknoloji ile buluştuğu bir platform olarak öne çıkacak. Esen, etkinliğin dijital inovasyon ve teknolojinin gücünü vurgulayarak gençler ve sektör profesyonellerine özgürlük ve yenilik dolu bir vizyon sunmayı amaçladığını belirtti.