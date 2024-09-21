İzmir’de gerçekleştirilen polis operasyonunda, ‘Doğanlar’ suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda örgüt liderinin M.D. olduğunu tespit etti.

Yürütülen soruşturma, örgütün maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları borçlandırarak imzalattıkları senetlerle tehdit ve silah zoruyla tahsilat yaptığını ortaya koydu. Borçlarını ödeyemeyenlere karşı ise kurşunlama ve silahlı tehdit gibi yöntemlere başvurulduğu belirlendi.

Eş zamanlı baskınlar

Belirlenen şüphelilerin adreslerine, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde özel harekat desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 16 Eylül’deki operasyonda, M.D. ile birlikte E.D., C.D., A.D., H.G., H.K. ve R.A. da yakalandı. Şüphelilerin iş yerleri ve evlerinde yapılan aramalarda; 2 pompalı tüfek, 5 adet senet, 27 fişek, 17 kartuş, 1.335 adet sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar maddesi, 10.500 TL, 3.600 dolar, 150 euro, 100 sterlin, çeşitli ajandalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Tutuklamalar ve serbest bırakmalar

Gözaltına alınan 9 kişiden 2’si ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüpheliden E.D., M.D., R.A. ve iki E.D. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.