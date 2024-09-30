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Bu veriler, İzmir genelinde trafik kazalarındaki eğilimleri ve kazaların nasıl meydana geldiğini ortaya koyarken, sürücülerin özellikle gündüz saatlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Açıklanan verilere göre, yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı gündüz saatlerinde yaşandı. İşte detaylar:

İzmir Trafik Birimleri, 23- 29 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.

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