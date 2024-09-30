İzmir Trafik Birimleri, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.
Açıklanan verilere göre, yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı gündüz saatlerinde yaşandı. İşte detaylar:
- Kazaların %65'i gündüz saatlerinde, %35'i ise gece saatlerinde gerçekleşti.
- Motosiklet kazaları, %63 ile en yüksek orana sahip kazalar olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra, yaya kazaları %14, diğer kazalar ise %23 oranında kaydedildi.
- Kavşak ihlali nedeniyle meydana gelen kazaların oranı %14 olarak belirlenirken, ışık ihlalleri ise %3’lük bir oranla en düşük sebeplerden biri oldu.
- Yandan çarpma kazaları %32, arkadan çarpma kazaları ise %12 oranında gerçekleşti.
Bu veriler, İzmir genelinde trafik kazalarındaki eğilimleri ve kazaların nasıl meydana geldiğini ortaya koyarken, sürücülerin özellikle gündüz saatlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.
Editör: Engin Keskin