İzmir Trafik Birimleri, 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında il genelinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı.

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23 29 Eylül Yaralanmalı Kaza Oranları

Açıklanan verilere göre, yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı gündüz saatlerinde yaşandı. İşte detaylar:

  • Kazaların %65'i gündüz saatlerinde, %35'i ise gece saatlerinde gerçekleşti.
  • Motosiklet kazaları, %63 ile en yüksek orana sahip kazalar olarak öne çıktı. Bunun yanı sıra, yaya kazaları %14, diğer kazalar ise %23 oranında kaydedildi.
  • Kavşak ihlali nedeniyle meydana gelen kazaların oranı %14 olarak belirlenirken, ışık ihlalleri ise %3’lük bir oranla en düşük sebeplerden biri oldu.
  • Yandan çarpma kazaları %32, arkadan çarpma kazaları ise %12 oranında gerçekleşti.

Bu veriler, İzmir genelinde trafik kazalarındaki eğilimleri ve kazaların nasıl meydana geldiğini ortaya koyarken, sürücülerin özellikle gündüz saatlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Editör: Engin Keskin