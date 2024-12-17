İzmir'in Torbalı ilçesinde dün sabah saatlerinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaşamını yitirdi. Çatışma anı, olayın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Olayın detayları

Dün sabah saat 04.00 sıralarında, İzmir’in Torbalı ilçesinde Ayrancılar Egekent Kavşağı'nda büyük bir silahlı çatışma meydana geldi. Olay, 28 yaşındaki Cevdet Temel’in, daha önce tartıştığı grup tarafından takip edilmesiyle başladı. Temel, takip edildiğini fark ettikten sonra aracından inerek, yakınlarıyla birlikte karşı gruba ateş açtı.

Silahlı çatışma başlıyor

Ateşe karşılık veren takipçi grup, silahlarını çekerek Temel ve yakınlarına karşı ateş açtı. Çatışma sırasında Temel, vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan genç adam, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.