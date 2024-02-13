İzmir Büyükşehir Belediyesi (İZBB) iştiraki İZENERJİ şirketinde çalışan işçiler, ikramiye ödemelerinin yapılmaması nedeniyle basın açıklamasında bulundu. İZENERJİ’de örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası 2 ve 9 No’lu Şube üyesi işçiler, dün DİSK Ege Bölge Temsilciliği binasında yaptıkları açıklamada İZBB yönetimine seslenerek işçilere verilen sözlerin tutulmasını istedi.



VERİLEN SÖZLER SEKTEYE UĞRADI

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ emekçileri olarak, toplu iş sözleşmesinde kazanmış olduğumuz hakkımız olan ikramiyelerimiz uzun zamandır geç ödenmekteydi .Bu yaşanan sorunun ortadan kaldırılması için gerekli görüşmeleri yapmış olmamıza rağmen sorunlar çözüme kavuşmamıştı .İşveren dahada ileri giderek şirketler arasında ayrımcılığa yol açmış olup bazı şirketlerin ödemelerini gününde yatırıp , İZENERJİ emekçilerin ücretlerini ödememişti . Buna istinaden büyükşehir bürokratları ile yaptığımız görüşmede bu tutumlarından vazgeçmeleri gerektiğini belirtmemize rağmen sonuç çıkmamıştı. Bu adaletsizliğe karşı 17 Ekim 2023 Salı günü üyelerimiz ile birlikte tam gün iş bırakma ve işyeri temsilcilerimiz ile birlikte geceli, gündüzlü direniş verilmiştir.Bu mücadelenin sonucunda 21 Ekim 2023 Cumartesi günü işveren ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde avanslar, ikramiyeler ve diğer sorunların çözümleri için söz verilmiş olup eylem sonlandırılmıştır. Bu verilen mücadele sonucu tarihinde ilk kez hakkını aradığı için işçilerin bir günlük yevmiyesi kesilmiştir. Verilen sözler 12. ayın maaşı ile birlikte tutulmuş ancak geldiğimiz süreçte verilen sözler bu ay itibariyle sekteye uğramıştır" dedi.

"KAOS YARATMAK TARAFINDA DEĞİLİZ"

Emekçilerin aldığı ücretlerin enflasyondan kaynaklı her geçen gün eridiğini belirten Gül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer biz emekçilere vermiş olduğu sözü tutması gerekirken maalesef bu sözden uzak kalarak yaşamış olduğumuz zorlu koşullarda üyelerimizi mağdur etmiştir.Bizler hiçbir siyası kavganın bir parçası veya tarafı değiliz. Belediye başkanlığı adaylık sürecinde yaşanan sıkıntının sorumlusu biz emekçilere maal edilmemelidir. Biz işçiler olarak emeğimizin karşılığını gününde ödenmesini talep ediyoruz. Önümüzde bütün işçileri, emekçileri ilgilendiren bir yerel seçim var.Bu süreçte İZENERJİ çalışanları olarak bir kaos ortamı yaratmak tarafında değiliz. Ancak bizlere verilen sözler yerine getirilmediği taktirde kurullamızda almış olduğumuz kararlarımızı uygulayacağımızı herkesin bilmesini isteriz.15 Şubat 2024 Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile tekrar yapacağımız görüşme sonucunda ikramiyemizin ödenmesi temennimizdir. Bizler süreci sonuna kadar uzlaşı ve görüşü ile sürdürmekten tarafız. Ancak bu ekonomik krizde İZENERJİ emekçilerinin mağdur edilmesinin karşılığını vericeğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.