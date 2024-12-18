İzmir'in Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda, kaçak sigara imalatı yapan bir kişi yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde İ.E.K. (33) isimli şüphelinin evinde kaçak sigara üretimi gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, yüklü miktarda kıyılmış tütün, makaron ve sigara imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Kaçak sigara üretim ve ticaretine karşı sürdürülen mücadele kapsamında, İ.E.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.