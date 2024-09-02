İzmir'de bir minibüs şoförü, belediye otobüsünün kadın şoförüne yumruklu saldırıda bulundu. Olay, ESHOT'un Sahilevleri-Üçkuyular İskele hattında sefer yapan 7 numaralı otobüsün önünün minibüs tarafından kesilmesiyle başladı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Alınan bilgilere göre, minibüsün sürücüsü C.G., otobüsün önünü kestiği sırada ESHOT otobüsünün kadın şoförü Esra Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında C.G., otobüsün camından Esra Ş.'ye yumruk attı. Olay anı, ESHOT otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, C.G.'nin Esra Ş.'ye yumruk attığı açıkça görülüyor.

Minibüs şoförü tutuklandı

Olayın ardından Esra Ş.'nin şikayeti üzerine polis ekipleri, minibüs şoförü C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.