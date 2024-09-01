İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir hafta önce bıçaklanan ve husumetli olduğu öne sürülen şahıs, bu kez tabancayla açtığı ateş sonucu öldürüldü.

Gece saatlerinde başlayan çatışma

Olay, Cengizhan Mahallesi 1620/20 sokakta gece saatlerinde meydana geldi. D.K., motosikletle geldiği sokakta, husumetlisi Muhammed Umut Demirbuğa ve kardeşi Ö.D.'ye tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ö.D. bacağından yaralanırken, Muhammed Umut Demirbuğa markete sığındı.

Market içinde ateş açıldı

D.K., markete kadar motosikletle kovaladığı Demirbuğa'ya marketin içinde de ateş açtı. Çatışmada Muhammed Umut Demirbuğa kafasından, market sahibi E.K. ise bacağından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Demirbuğa yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Husumetin kökeni

Yapılan incelemede, Muhammed Umut Demirbuğa'nın bir hafta önce D.K.'yi bıçakladığı ve aralarındaki husumetin bu olaydan kaynaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi D.K.'nın kullandığı motosiklet olay yerinin yakınlarında terk edilmiş olarak bulundu. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.