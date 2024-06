İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda, kavga eden iki kardeşi ayırmaya çalışan üç kişi bıçaklandı. Saldırgan kardeşler, olay yerinden taksiyle kaçmaya çalışırken polisin takibi sonucu yakalandı.

Alsancak Garı'nda Kavga ve Bıçaklama Olayı

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Alsancak Garı'nda meydana geldi. Kardeş oldukları öğrenilen O.K. (22) ve N.K. (19), henüz belirlenemeyen bir sebeple bir grupla kavga etti. Kavga sırasında, olayı gören U.S. (41), Y.D. (36) ve F.Ç. (46) kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak, daha önce çeşitli suçlardan kayıtları bulunan O.K. ve N.K., bu üç kişiye saldırdı.

Yaralıların Durumu

Saldırı sonucu, F.Ç. vücudunun beş yerinden, U.S. sırtından, Y.D. ise sağ kalçasından bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar, İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şüphelilerin Takibi ve Yakalanması

Olay yerinden bir taksiye binerek kaçan şüpheliler, MOBESE kameralarının incelenmesi sonucu tespit edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koordineli bir çalışmayla şüphelilerin Buca ilçesinde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla O.K. ve N.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. İki kardeşin karıştığı kavganın neden çıktığı ve bıçaklama olayının detayları araştırılıyor. Ayrıca, kardeşlerin daha önce işledikleri suçlarla ilgili de incelemeler sürdürülüyor.