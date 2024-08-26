Son yıllarda Türkiye’nin gündeminde öne çıkan konulardan biri, kira fiyatlarındaki fahiş artışlar. Emlak platformlarının verilerine göre, ülke genelinde kira bedelleri hızla yükseliyor ve birçok ilde asgari ücretin üzerinde seyrediyor.

İstanbul ve İzmir'de kiralar el yakıyor

Gayrimenkul platformlarının son verilerine göre, İstanbul’da ortalama kira bedeli 23 bin 373 TL olarak ölçüldü. İzmir’de ise bu rakam 21 bin 902 TL’ye ulaştı. Türkiye genelinde ise ortalama konut kira bedeli 18 bin 640 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatlar, 110 metrekarelik standart bir konut için metrekare başına 169 TL olarak hesaplanıyor.

Kira fiyatları asgari ücretin üzerinde

Verilere göre, ortalama konut kira rakamları 17 bin TL olan asgari ücretin üzerine çıkmış durumda. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşları zor duruma sokuyor. Fahiş kira artışları, dar gelirli aileler için barınma krizine yol açıyor.

Uygun kiralar hangi illerde?

Türkiye genelinde kiraların 10 bin TL’nin altında olduğu bazı iller de bulunuyor. Yozgat'ta ortalama kira 10 bin 454 TL, Isparta’da 9 bin 995 TL ve Kütahya’da 9 bin 325 TL olarak kaydedildi. Ayrıca, Nevşehir, Denizli, Karaman, Kastamonu, Bayburt, Batman, Aksaray ve Mardin gibi illerde ortalama kira bedelleri 10 bin-12 bin TL arasında seyrediyor.

En yüksek kira Muğla'da

Kira fiyatları açısından en yüksek rakam, Muğla’da 25 bin 500 TL ile dikkat çekiyor. Bu il, Türkiye genelinde en pahalı kira bedeline sahip şehir olarak öne çıkıyor. İstanbul, İzmir ve Ankara da yüksek kira fiyatlarıyla dikkat çeken diğer büyük şehirler arasında yer alıyor. İstanbul'da ortalama kira 23 bin 373 TL, İzmir'de 21 bin 902 TL ve Ankara'da 20 bin 965 TL olarak ölçüldü.