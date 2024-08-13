İzmir, Türkiye'de kiralara en çok zam yapılan iller arasında 3. sırada yer alıyor. Bu durum, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların ve tahliye davalarının rekor seviyede artmasına neden oldu. Avukat Şenay Geçkil, yargının iş yükünün bu davalar nedeniyle ciddi şekilde arttığını ve bu süreçlerin suç oranlarını etkilediğini belirtti.

İzmir 3. sırada

Türkiye'nin en yüksek kira bedellerine sahip şehirleri arasında Muğla ve İstanbul'un ardından İzmir 3. sırada bulunuyor. Kiralık ev fiyatlarının 17-20 bin lira aralığında olması, hem kiracıları hem de ev sahiplerini zor durumda bırakıyor. Kiracılar, yüksek taşınma masraflarıyla karşılaşırken, ev sahipleri ise kira bedellerinin lokasyonlara göre düşük kaldığını düşünüp yüksek zam talep edebiliyor. Bu durum, tahliye davalarının sayısında rekor artışa yol açtı.

Yasal düzenlemeler yetersiz kalıyor

Son yıllarda devlet tarafından uygulanan kira artış sınırı yüzde 25'ten, 1 Temmuz itibarıyla yüzde 65'e çıkarıldı. Ancak Avukat Şenay Geçkil, mevcut düzenlemelerin uyuşmazlıkları çözmede yetersiz olduğunu ve dava süreçlerinin uzamasının hem kiracılara hem de ev sahiplerine mağduriyet yarattığını belirtti. Geçkil, "Yargı sürecinin uzaması bazı kiracıların kötü niyetli davranışlara yol açmasına neden oluyor" dedi.

Ev sahipleri sözleşmedeki tutardan fazla zam talep edemez

Avukat Şenay Geçkil, tahliye davalarındaki artışın, kasten öldürme, yaralama ve hakaret gibi suçlarda da artışa neden olduğunu vurguladı. Uzun yargılama süreçlerinden kötü niyetli olarak faydalanan kişiler için adli ve idari yaptırımların uygulanması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kira sözleşmelerinde Tüketici Fiyat Endeksi baz alınarak yapılan zammın ödenmesi gerektiğini, ev sahiplerinin ise bunun üzerinde bir artış talep etmelerinin hukuka aykırı olacağını söyledi.