İzmir'in Karabağlar ilçesinde, araç parkı nedeniyle komşular arasında başlayan tartışma kanlı bir kavgaya dönüştü. 4092. Sokak 20 A numarada yaşanan olayda İbrahim Halil Kuş, komşusu M.G. ve yakınlarının saldırısına uğradı.

Otopark yüzünden çıkan anlaşmazlık, Kuş'un aracını kaldırım üzerine park etmek istememesiyle başladı. Komşusunun duvarlarını çizdiğini iddia eden Kuş, aracını aynı yere bırakmamakta ısrar etti. Ancak, M.G. ve yakınları, Kuş'un direnişiyle karşılaşınca saldırıya geçti.

Komşusunun Elini Isırdı

Kuş'un yüzüne yumruk atan M.G., eşinin de Kuş'un elini ısırdığı bildirildi. Diğer yakınları da Kuş'a saldırarak yüzünü kanlar içinde bıraktılar. İbrahim Halil Kuş, yakınları tarafından hemen hastaneye kaldırıldı ve aldığı darbeler nedeniyle rapor aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili konuşan Kuş, belediyenin kaldırım yapmasının ardından komşusunun aracını evinin duvarlarına çizdiğini belirtti. "Sokak içi kaldırım yapılınca bende aracı park etmesin diye kaldırım üzerine taşlar koydum. Olay günü taşları çekip aracı koymak istedi. Bende evin duvarları çiziliyor deyip park etmesine karşı geldim. Bir anda yüzüme yumruk vurdu. Kendimi korurken bu kez eşi elimi ısırdı. Ağız kısmım yırtıldı. Diğer yakınları da saldırdı. Ben kendilerine hiç saldırmadım. Zaten bir anda kalabalık oldular. Hastaneye kaldırdılar. Aldığım rapordan sonra şikayetçi oldum" dedi.

Olayın ardından İbrahim Halil Kuş'un eşi de konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.