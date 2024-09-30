İzmir'in Narlıdere ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, bir özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Olayda biri çocuk, toplamda üç kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çatalkaya Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç.A. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu okulun kapısını kırarak bahçeye daldı. Kaza esnasında kapının dışında bulunan K.A.A. (6), H.Y. (41) ve G.G.Ş. (40), aracın çarpması sonucu yaralandı.

Çevredeki vatandaşların hemen ihbarda bulunmasıyla birlikte, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kırılan kapı okul görevlileri tarafından onarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.