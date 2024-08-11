İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil dere yatağına yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Kazanın detayları
Olay, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ali A. (68) yönetimindeki 35 N 1522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada, sürücü Ali A. ve araçta yolcu olarak bulunan Huriye A. (57), Habibe A. (25), Harun A. (24), Necibe A. (4) ve Elif A. (2) yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Kaynak: AA