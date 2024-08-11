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Kütahya'da ekmek fırını yangını köyü sardı! Hayvanlar telef oldu

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olay, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi yakınlarında yaşandı. Ali A. (68) yönetimindeki 35 N 1522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dere yatağına yuvarlandı. Kazada, sürücü Ali A. ve araçta yolcu olarak bulunan Huriye A. (57), Habibe A. (25), Harun A. (24), Necibe A. (4) ve Elif A. (2) yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kaza sında, bir otomobil dere yatağı na yuvarlandı. Kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

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