Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), Türkiye’de ilk kez OSB ölçeğinde düzenlenen ‘Bölgesel Yangınlara Müdahale Tatbikatı’ ile sanayi güvenliğinde örnek bir uygulama gerçekleştirdi.

KOSBİ, 13 milyon metrekarelik alanı ve 500’ün üzerinde firmasıyla sanayi üretiminde güvenlik ve kriz yönetiminde koordinasyonun önemine dikkat çekti. Tatbikat, Türkiye’de ilk kez bir organize sanayi bölgesi ölçeğinde yapıldı ve bölge firmaları, itfaiye birimleri ile ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Tatbikat, KOSBİ Afet ve Yangın Güvenliği Uzmanı Hakan Erdaş’ın kurguladığı senaryoya göre Dikkan Kablo Fabrikası’nda yürütüldü. Kansai Altan Boya, Akdeniz Chemson ve KOSBİ itfaiye ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı gözetiminde yangına müdahale ve yaralı tahliyesi gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikat, ekiplerin koordinasyon ve bölgesel iş birliği becerilerini ortaya koydu.

Hakan Erdaş, tatbikatın yalnızca yangına müdahale değil, iletişim, koordinasyon, tahliye ve iş birliği süreçlerini test etmek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Katılan firmalar ve kurumlar, olası kriz anlarında eşgüdüm içinde hareket etme becerisini pekiştirdi.

KOSBİ Başkanı Erol Diren, tatbikatın sanayi bölgelerinde güvenlik kültürünün kurumsallaşması adına önemli bir adım olduğunu ifade etti. Diren, “Amacımız, afet bilincini güçlendiren ve her koşulda üretimi güvenle sürdürebilen bir sanayi yapısını korumaktır” dedi.

Dikkan Firması sponsorluğunda açılan standlar, tatbikata yoğun ilgi çekti. Holmatro CR Uluslararası Kurtarma, A Yangın Güvenlik Sistemleri, Acar İtfaiye ve Mert Yangın Güvenlik Sistemleri’nin sunduğu ekipmanlar, tatbikatın etkinliğini artırdı ve KOSBİ’nin sanayi güvenliğinde öncü rolünü gözler önüne serdi.