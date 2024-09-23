Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının son maç gününde Göztepe, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.

Ev sahibi göztepe, uzun bir aranın ardından yeşil sahalara dönüyor. Milli maçlar için verilen aradan sonra 5. haftayı bay geçen İzmir ekibi, ligdeki tek galibiyetini oynadığı son karşılaşma olan Sipay Bodrum Futbol Kulübü karşısında elde etmişti. İlk 3 haftayı 3 beraberlikle geçen Stoilov'un öğrencileri, yeşil beyazlı rakibini sahasında 2-0 yenerek 3 puana uzanmıştı.

Sarı-kırmızılılar, bir ayı aşkın süredir hasret kaldığı taraftarına Kayserispor önünde kavuşacak. Fenerbahçe maçında aldığı ceza nedeniyle Bodrum FK müsabakasını seyircisiz oynayan Göztepe, milli ara ile bay geçtiği hafta nedeniyle taraftarına kavuşamamıştı. İzmir temsilcisi görsel şölene hazırlanıyor. Göztepe bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada 3 beraberlik 1 galibiyet aldı.

Konuk ekip Kayserispor ise; son erteleme maçında Trabzonspor deplasmanına konuk olmuştu. Sarı kırmızılı ekip bordo mavililer karşısında 90 dakikayı önde götürdüğü maçta son dakika golüyle 2-2 berabere kalıp bir puana razı olmuştu. Bu sezon oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bellona Kayserispor, bu kötü gidişata renktaşına karşı vereceği maçta son verme hedefinde olacak.

Konuk Bellona Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz, Trabzonspor'la oynanan maçın ardından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiği için kulübede yer alamayacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Futbolseverler karşılaşmayı beIN SPORTS 2 ekranlarından takip edebilecek.

Muhtemel 11'ler

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Nazım, Dennis, Solet, Djalma, Tjanic, Romulo, Juan.



Bellona Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Kolovetsios, Attamah, Carole, Bourabia, Kartal, Cardoso, Boa Morte, Hasan Ali, Nazon.