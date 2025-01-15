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28 Aralık’ta Buca'nın Efeler Mahallesi'ndeki bir işletmede kumpir yiyen Servet Polat, kızı ve torunu kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. 30 Aralık’ta Polat, evinde ölü bulundu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, ölüm üzerine soruşturma başlattı. Olayla ilgili işletme sahibi N.D., ‘taksirle öldürme’ suçundan tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, kumpir yiyen Servet Polat'ın (60) yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan soruşturmada, iş yeri sahibi tutuklandı. Polat’ın kızı ve torunu da rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu.

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