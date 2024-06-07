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Annelerin de yer aldığı etkinlik, LÖSEV tarafından hazırlanan özel hediyelerin maskotlar aracılığıyla çocuklara verilmesiyle sona erdi.

Ankara'da fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu

Ankara'da fırtınanın etkisiyle bir apartmanın çatısı uçtu

Kukla gösterisiyle devam eden etkinlikte, LÖSEV gönüllüsü resim eğitmeninin rehberliğinde çocuklar tuvallere resim yaptı.

Kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşan çocuklar, maskotlar eşliğinde dans etti.

Lösemili Çocuklar Vakfı ( LÖSEV ) tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, hastane servisinin önü balon ve süslerle süslendi.

İZMİR (AA) - İzmir'de, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.

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