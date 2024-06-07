İZMİR (AA) - İzmir'de, Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi tedavisi gören çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Hematoloji Bölümünde lösemi tedavisi gören çocuklara yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, hastane servisinin önü balon ve süslerle süslendi.
Kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaşan çocuklar, maskotlar eşliğinde dans etti.
Kukla gösterisiyle devam eden etkinlikte, LÖSEV gönüllüsü resim eğitmeninin rehberliğinde çocuklar tuvallere resim yaptı.
Annelerin de yer aldığı etkinlik, LÖSEV tarafından hazırlanan özel hediyelerin maskotlar aracılığıyla çocuklara verilmesiyle sona erdi.