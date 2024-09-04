İzmir'de meydana gelen maddi hasarlı trafik kazaları ile ilgili raporlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın web siteleri üzerinden sorgulanabiliyor. Yaralanmalı kazalar içinse yerel polis ve jandarma birimlerine başvurulması gerekiyor.

Trafik kazaları sonrasında maddi hasar tespit tutanaklarının düzenlenmesi, kazanın hangi bölgeye ait olduğuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer trafik kazası polis bölgesinde meydana geldiyse, ilgili tutanaklar Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "Polis Bölgesi İçin Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" sekmesinden erişilebilir. Jandarma bölgesinde gerçekleşen kazalar için ise "Jandarma Genel Komutanlığı'nın Jandarma Bölgesi İçin Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama" sekmesi kullanılabilir.

Yaralanmalı kazalarda yerel birimlere başvurulmalı

Eğer kaza sonucunda yaralanmalar meydana geldiyse, ilgili yaralanmalı trafik kazası tespit tutanağını almak için kazanın meydana geldiği bölgedeki polis merkezi amirliğine veya ilçe jandarma karakol komutanlığına başvurmanız gerekmektedir. Bu rapor, kaza sonrasında yapılacak işlemler ve sigorta talepleri için önemli bir belge olarak kabul edilmektedir.

İzmir trafik birimlerine ulaşım

İzmir ilindeki trafik birimleriyle iletişime geçmek isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi e-devlet sayfalarına ulaşabilirler.