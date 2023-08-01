FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) şirketlerinden İzmir Metro AŞ. ve büyükşehir belediyesinin işveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile metro ve tramvayda örgütlü olan Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış bunun üzerine işçiler alınan grev kararını hafta başında şalteri indererek uygulamaya başlamıştı. Grevin ikinci gününde işveren tarafının çağrısı ile TİS masası yeniden kurulurken sabah saat 10:00'da başlayan görüşme akşam saatlerinde tarafların uzlaşmasıyla sona erdi.

BAŞKAN SOYER SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

SENDİKADAN AÇIKLAMA

Yetkili sendikanın Demir Yol İş İzmir isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "İzmir Metro A. Ş.'de yürttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın karşılıklı uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır.Tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

TUNÇ SOYER'E TEŞEKKÜR

İmzaların atılmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Yol İş İzmir Şube Sekreteri Aytaç Yılmaz, tarafların TİS masasından memnun ayrıldığını belirterek, “Karşılıklı uzlaşmayla toplu sözleşmeyi bitirdik. Değerli Tunç Soyer başkanımıza işçinin ve emekçinin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Yarın itibariyle metrolar çalışacak. Karşılıklı iki taraf da masada uzlaşmayla el sıkıştık. Yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz. Hayırlısı olsun” dedi.