MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, TBMM’nin tatile girdiği dönemde İzmir’in 30 ilçesinde düzenleyeceği “Millet Vekiliyle Buluşuyor” programıyla vatandaşlarla buluşmayı planlıyor.

Hemşehrilerle buluşma zamanı

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, “Millet Vekiliyle Buluşuyor” adlı program kapsamında İzmir’in 30 ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi hedefliyor. 13 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan programda, Osmanağaoğlu, uzun süredir bir araya gelemediği hemşehrileri ve teşkilat üyeleriyle buluşarak MHP’nin TBMM çalışmaları, Cumhur İttifakı’nın hedefleri ve güncel gelişmeler hakkında bilgi verecek.

TBMM tatilinde de çalışmalar sürüyor

TBMM’nin tatile girdiği yaz dönemini İzmir’de geçiren Tamer Osmanağaoğlu, vekili olduğu İzmir’in 30 ilçesinde vatandaşlarla buluşacak. Osmanağaoğlu, programla ilgili olarak, “TBMM çalışmalarımızın yoğunluğu sebebiyle uzun zamandır dava arkadaşlarımızla ve hemşehrilerimizle bir araya gelememiştik. Şimdi, yaz dönemini tatil yerine, vekili olduğum asillerin yanında geçirmek, onların dertlerini dinlemek, görüş ve önerilerini almak istiyorum” dedi.

İzmir’e özel politikalar

Osmanağaoğlu, İzmir’e ve İzmirlilere özel bir ilgi gösterdiğini belirterek, “İzmir, Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri ve MHP olarak İzmir’i merkeze alan politikalarımızı TBMM’ye taşıdık. Bu süreçte hemşehrilerimize olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için çalışıyoruz. İzmir’in tarım, sanayi, turizm ve yer altı kaynakları gibi alanlardaki potansiyelini daha da artırmak için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

“Millet Vekiliyle Buluşuyor” programının takvimi şu şekilde: 13 Ağustos Salı günü Tire’den başlayacak olan program, 20 Eylül Cuma günü Selçuk’ta sona erecek. Bu süreçte Osmanağaoğlu, ilçelerdeki vatandaşlarla birebir temas kurarak onların sorunlarını dinleyecek ve çözüm önerilerini sunacak.