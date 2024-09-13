Bornova'da minibüste işlenen cinayet, geceyi kana buladı. 28 yaşındaki Doğukan Akgün, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Kaçan zanlıları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı.

Olay yeri: Evka 3 minibüs son durağı

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Evka 3 Mahallesi'nde saat 22.00 civarında yaşanan olay, minibüs son duraklarında gerçekleşti. 35 M 8569 plakalı Alsancak-Evka 3 hattında çalışan minibüs, o sırada araçta bulunan Doğukan A. hayatını kaybettiği vahşi bir cinayete sahne oldu.

Silahlı saldırı anı

Edinilen bilgiye göre, minibüs içindeyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler, tabanca ile 28 yaşındaki Doğukan A. saldırdı. Mermilerin vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralanan Akgün, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Güvenlik önlemleri ve soruşturma

Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri minibüs içinde ve çevresinde detaylı incelemeler yaptı. A. cansız bedeni, savcının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis şüphelilerin peşinde

Cinayeti işleyen şüpheli ya da şüpheliler olay sonrası hızla kaçtı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Görgü tanıkları ve kamera kayıtları üzerinde yapılan incelemeler, cinayetle ilgili önemli ipuçları elde edebilmek için devam ediyor.

İzmir’i sarsan bir cinayet

Bornova gibi hareketli bir ilçede minibüste işlenen bu cinayet, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Olayla ilgili soruşturma tüm hızıyla devam ederken, polis ekipleri saldırının arkasındaki motivasyonu ve şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. İzmir halkı, kısa sürede faillerin yakalanmasını bekliyor.