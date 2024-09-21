Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Nusret-2024 Davet Tatbikatı, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'nin yaklaşma sularında başladı. Tatbikata, Türkiye’den 13 gemi olmak üzere toplam 22 gemi katılıyor.

Tatbikatın amacı ve katılımcılar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, Romanya, Bulgaristan, İspanya, Yunanistan ve İtalya’dan toplam 9 gemi de yer alıyor. Bu tatbikat, iki ayrı denizde düzenlenen ilk tatbikat olma özelliği taşıyor. Ayrıca, Karadeniz’de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etmek amacıyla Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından oluşturulan MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez bu tatbikatta görev alacak.

Basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tatbikatın sevk ve idaresinin yapılacağı TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirilen basın toplantısında, Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Nusret Mayın Gemisi’nin tarihsel önemine vurgu yaptı. Aydın, bu geminin 1915'te Çanakkale Boğazı’na döktüğü 26 mayının I. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirdiğini belirtti.

Geniş katılım ve güvenlik eğitimleri

Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 unsurlarından Romanya’ya ait bir komuta kontrol gemisi ile İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan'dan mayın avlama gemileri katılacak. Ayrıca, Azerbaycan, Malta, Romanya ve Umman’dan patlayıcı maddeleri etkisiz hale getirme timleri de iştirak edecek. Tatbikata toplamda 33 gözlemci personel de bulunacak.

Tatbikatın aşamaları

Tatbikat, mayın döküşü, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini kapsayan üç aşamada gerçekleştirilecek. Türkiye, tatbikata 13 gemi, 3 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve birçok tim ile toplamda 940 personelle katılıyor. Seçkin Gözlemci Günü etkinliği, 26 Eylül’de İzmir Körfezi açıklarında yapılacak.

Tatbikat, 29 Eylül'de sona erecek.